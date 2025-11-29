Потапова: теннисист Грикспур болеет за московский "Спартак"

Также он является болельщиком амстердамского "Аякса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Нидерландский теннисист Таллон Грикспур является болельщиком футбольных клубов "Спартак" и "Аякс". Об этом ТАСС сообщила теннисистка Анастасия Потапова.

"Таллон болеет за "Аякс" и за "Спартак". Ему нравится "Спартак". Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за "Спартака", - сказала Потапова.

Московский "Спартак" с 28 очками после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Амстердамский "Аякс" располагается на 6-й позиции в таблице национального первенства, на счету команды 20 очков после 13 встреч.

Грикспуру 29 лет, спортсмен находится на 25-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Под эгидой организации Грикспур завоевал 3 титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2025).