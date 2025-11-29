Монсон хочет провести еще один бой до завершения карьеры

Ранее его бой по кикбоксингу был отменен

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) и депутат Джефф Монсон хочет провести завершающий бой в карьере. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Монсона не впустили в Молдавию из-за его поддержки России.

"Я хочу провести бой и, наконец, завершить карьеру. Пока мне не дали этого сделать", - сказал Монсон.

29 ноября в Кишиневе Монсон должен был провести бой по правилам кикбоксинга на турнире организации FEA.