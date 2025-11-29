Умерла олимпийская чемпионка 1980 года конькобежка Петрусева

Ей было 70 лет

Наталья Петрусева © Геннадий Попов и Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года конькобежка Наталья Петрусева умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Причины смерти не сообщаются.

"Вчера ушла из жизни легенда конькобежного спорта Наталья Петрусева. Ее наследие - это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1 000 м, она также выиграла бронзу Игр-1980 на дистанции 500 м и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1 000 м и 1 500 м. Петрусева по два раза выигрывала чемпионат мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье. Она была награждена орденом Дружбы народов и медалью "За трудовое отличие". В 1980 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.