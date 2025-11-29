Технический делегат ФЛГР раскрыл детали дисквалификации Большунова

По окончании полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России Большунов толкнул соперника

КИРОВСК /Мурманская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов нарушил несколько пунктов регламента Кубка России, в соответствии с ним спортсмен был дисквалифицирован на одну гонку этапа в Кировске. Об этом ТАСС рассказал технический делегат соревнований Владимир Озеров.

В субботу во время гонки Большунов упал после борьбы с Александром Бакуровым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион.

"В инциденте с участием Александра Большунова и Александра Бакурова было принято решение дисквалифицировать Большунова. Было нарушено несколько пунктов правил: неуважительное отношение к соперникам, неспортивное поведение. На сегодняшнюю гонку он получил дисквалификацию, с завтрашнего дня он может побежать совершенно спокойно. Данное решение было принято в соответствии с пунктами регламента", - сказал Озеров.

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.