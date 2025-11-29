Чемпионка мира по скайраннингу покорила башню "Москва-Сити" за 11 минут

Анастасия Рубцова преодолела 1 392 ступени с дополнительной нагрузкой в 10 кг

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по скайраннингу Анастасия Рубцова совершила подъем по лестницам башни "Империя" делового комплекса "Москва-Сити", преодолев 1 392 ступени за 11 минут и 20 секунд. Об этом ТАСС рассказали организаторы забега.

Спортсменка совершила вертикальный забег с дополнительной нагрузкой в 10 кг. По ее словам, самым большим препятствием была нестандартная закрытая дистанция. "В закрытом помещении было немного непривычно, все-таки однообразная дистанция психологически дается тяжелее", - сказала Рубцова.

Рубцовой 33 года. Помимо чемпионата мира, она выигрывала чемпионат Европы (2025) и пять раз становилась чемпионкой России.