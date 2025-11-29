Вероника Кудерметова ставит целью участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Теннисистка не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже, так как ей отказали в выдаче визы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала выступление на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе одной из своих целей. Об этом она рассказала ТАСС.

На Играх 2021 года в Токио Кудерметова была близка к завоеванию бронзовой медали в парном разряде, но вместе с Еленой Весниной уступила в матче за третье место. На Олимпиаду 2024 года в Париже она не поехала, так как ей отказали в выдаче визы.

"Конечно, хочется сыграть на Олимпиаде, это одна из моих целей, - сказала Кудерметова. - Я была близка к медали, но не получилось. Конечно, хочется золота, но любая медаль Олимпиады очень ценная. Я не знаю, может, в будущем я не так буду хорошо играть пару, и меня не возьмут на Олимпиаду. Поэтому до этих моментов еще очень далеко. Но, конечно, хочется сыграть".