Россиянин Тасуев выиграл серебро турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби

В финале весовой категории до 81 кг Тасуев уступил канадцу Готье-Драпо

АБУ-ДАБИ, 29 ноября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Абу-Даби.

В финале весовой категории до 81 кг Тасуев уступил канадцу Франсуа Готье-Драпо.

Тасуев стал третьим россиянином, завоевавшим медаль на текущем турнире. Ранее золотую медаль соревнований выиграл Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), серебро российской сборной принес Мурад Чопанов (до 66 кг).

Тасуеву 23 года, он является двукратным призером чемпионатов России (2023, 2025).

Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны. Соревнования завершатся 30 ноября.