Панжинский считает, что наказание для Большунова должно быть более строгим

Лыжника дисквалифицировали на одну гонку за нападение на Александра Бакурова по окончании полуфинального забега в спринте

Александр Панжинский © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обнуление результатов трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам за толчок соперника в спину является несерьезным наказанием. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Ранее в субботу Большунов во время гонки упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. 30 ноября Большунов может принять участие в гонке классическим стилем на 15 км.

"Александр Большунов явно был неправ. Конечно, он не хотел нанести какую-то травму, но подъезжать к сопернику и толкать его в спину на глазах нескольких сотен болельщиков на трибунах и миллионов зрителей у телеэкранов было недопустимо. Кумир молодежи, коим является Саша, так поступать не должен. Он должен отдавать отчет в том, что на него равняются дети", - сказал Панжинский.

"Дисквалификация на сегодняшнюю гонку - это несерьезно. Здесь нужно придумать что-то более весомое, но не для того, чтобы проучить его самого, а чтобы другие не думали, что так можно себя вести. Чтобы те, кто соревнуется с ним, не думали, что он какой-то особенный и безнаказанный, что правила одинаковы для всех вне зависимости от титулов и регалий", - добавил собеседник агентства.

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.