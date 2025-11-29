ЦСКА победил "Оренбург" и вышел на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Оренбурга" Данила Хотулев. На 84-й минуте гол на свой счет записал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, забивший в РПЛ с 9 августа, когда отличился в игре с казанским "Рубином" (5:1). Также в текущем сезоне в его активе два гола в Фонбет - Кубке России.

Армейский клуб одержал четвертую победу в пяти последних матчах в РПЛ, единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от московского "Спартака" (0:1) в прошлом туре. "Оренбург" не выигрывает в разных турнирах на протяжении пяти матчей подряд, команда четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью.

ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. На 2 очка отстает идущий 2-м "Краснодар", который свой матч 17-го тура проведет в воскресенье - команда на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов". "Оренбург" остался на 14-й строчке, у команды 12 очков.

В следующем туре ЦСКА 7 декабря в гостях сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" 5 декабря на выезде встретится с грозненским "Ахматом".