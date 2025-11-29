Лыжник Бакуров пропустит следующую гонку на этапе Кубка России

Он получил сильный ушиб мягких тканей по окончании полуфинального забега в спринте

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Получивший травму лыжник Александр Бакуров пропустит следующую гонку на первом этапе Кубка России в Кировске. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

В субботу трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время спринтерской гонки упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей.

"Завтра Саша на старт не выйдет", - сказал Сорин.

30 ноября на этапе Кубка России пройдет гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем.