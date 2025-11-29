Журова: Петрусева была боевой спортсменкой со своим мнением

Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка 1980 года конькобежка Наталья Петрусева была жестким и принципиальным человеком, который многое сделал для спортсменок. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Журова.

Петрусева скончалась на 71-м году жизни.

"Она была такой настоящей олимпийской чемпионкой, по характеру боевая, жесткая. Работала тренером в Москве долгие годы, многое для них сделала", - сказала Журова.

"Для меня она очень долго была олимпийской чемпионкой, которую сложно было победить, в том числе и в многоборье. Она дружила с моим тренером, поэтому и я с малолетства общалась с ней. Она с очень спортивным характером, принципиальная, жесткая, со своим мнением", - добавила собеседница агентства.

Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1 000 м, она также выиграла бронзу Игр-1980 на дистанции 500 м и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1 000 м и 1 500 м. Петрусева по два раза выигрывала чемпионат мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье. Она была награждена орденом Дружбы народов и медалью "За трудовое отличие". В 1980 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.