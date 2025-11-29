Журова отреагировала на инцидент с участием Большунова и Бакурова

Большунов толкнул Бакурова по окончании спринтерской гонки на этапе Кубка России по лыжному спорту

Александр Большунов © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов должен иметь двойное самообладание, несмотря на свою эмоциональность. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В субботу Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Большунов же был дисквалифицирован на одну гонку.

"Видимо, у них был какой-то конфликт во время дистанции. Просто Саша недооценил свою силу воспитательного процесса, - сказала Журова. - У нас от героя до антигероя один шаг. И такой человек, как Саша, очень сильно должен контролировать свои эмоции, потому что к нему более пристальное внимание".

"Соперники знают, какой он эмоциональный, и в этот момент он должен иметь двойное самообладание. Спортсмены, к сожалению, могут потом провоцировать друг друга", - добавила она.

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.