"Динамо" подписало пробный контракт с хоккеистом Анселем Галимовым
Редакция сайта ТАСС
16:33
ТАСС, 29 ноября. Нападающий Ансель Галимов подписал пробный контракт с московским клубом "Динамо", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Соглашение с игроком рассчитано до 30 декабря.
Галимову 34 года, в сентябре он подписал контракт с омским "Авангардом", 21 ноября клуб расторг контракт с форвардом. Ранее Галимов играл за "Динамо" с 2015 по 2017 год. Также в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", новокузнецкий "Металлург", череповецкую "Северсталь", московский "Спартак" и "Сочи". Всего на счету нападающего 228 очков (118 + 110) по системе "гол + пас" в 695 матчах КХЛ.