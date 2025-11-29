ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

Главного тренера "Балтики" Талалаева удалили в матче со "Спартаком"

Специалист получил красную карточку на 33-й минуте
Редакция сайта ТАСС
17:21

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев был удален на 33-й минуте домашнего матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест в адрес судьи.

На 30-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.

На данный момент счет в матче 0:0. 

Российский футбол