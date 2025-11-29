Главного тренера "Балтики" Талалаева удалили в матче со "Спартаком"

Специалист получил красную карточку на 33-й минуте

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев был удален на 33-й минуте домашнего матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест в адрес судьи.

На 30-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.

На данный момент счет в матче 0:0.