Жамнов прокомментировал дебют вратаря Георгиева за "Спартак"

Голкипер 25 ноября заключил контракт с московским клубом

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новичок московского хоккейного клуба "Спартака" вратарь Александр Георгиев хочет больше играть, чтобы быстрее адаптироваться в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Ранее "Спартак" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл дома тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:4. 29-летний Георгиев провел первую встречу за "Спартак" и в КХЛ, отразив 27 бросков. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге, а 25 ноября заключил двухлетний контракт с московским клубом.

"Мы прекрасно понимаем, что ему нужна адаптация. До этого у него не было игровой практики, - отметил Жамнов. - Он сам хочет через игры найти уверенность, мы это только приветствуем. По [вратарю Артему] Загидулину согласен, что последние две игры он вытащил, но сказывается усталость из-за пяти матчей подряд, которые он провел".

Жамнов рассказал о состоянии здоровья игроков, пропустивших встречу против "Лады". "У Нэйтана Тодда болезнь, посмотрим, вроде есть улучшение. [Джозеф] Кин не играл по болезни, у нас вирус гуляет. Ближайшие дни будет понятно, что с ними", - уточнил тренер.

В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с новосибирской "Сибирью" 3 декабря.