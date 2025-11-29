"Монако" победил ПСЖ в чемпионате Франции. Головин сделал голевой пас

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Manon Cruz

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. "Монако" обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе "Монако".

В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте с поля был удален защитник и капитан "Монако" Тило Керер.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей. Футболист был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле появился Ансу Фати. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, команда набрала 30 очков. Ближайшие преследователи парижской команды - "Марсель" и "Ланс" - имеют на 2 очка меньше, они проведут свои матчи 14-го тура позднее. "Монако" с 23 очками идет на 6-м месте. В следующем туре ПСЖ 6 декабря примет "Ренн", "Монако" днем ранее сыграет в гостях с "Брестом".