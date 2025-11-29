"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 1:0 обыграла московский "Спартак" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде в присутствии 19 629 зрителей.

Забитым мячом отметился Николай Титков (60-я минута). На 29-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник "Балтики" Ираклий Манелов. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.

"Балтика" продлила беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей (четыре победы и три ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела 28 сентября, тогда подопечные Талалаева на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1). "Спартак" впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, ранее красно-белые победили ЦСКА в РПЛ (1:0) и московский "Локомотив" в Кубке России (3:2).

"Балтика" поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 17 играх. "Спартак" остался на 6-й строчке, на счету команды 28 очков. В следующем туре "Балтика" 7 декабря сыграет дома против самарских "Крыльев Советов", "Спартак" днем ранее примет московское "Динамо".