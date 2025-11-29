Чемпион мира Калугин пришел в бодибилдинг, чтобы быть похожим на Ван Дамма

Владимир Калугин занимается бодибилдингом с 15 лет

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира 2025 года по бодибилдингу россиянин Владимир Калугин в детстве был достаточно упитанным ребенком, который очень хотел выглядеть атлетично и походить на известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом Калугин рассказал ТАСС.

"Бодибилдингом я занимаюсь с 15 лет, скоро мне исполнится 42 года, - рассказал Калугин. - Сначала тренировался для себя, а с 2010 года начал соревновательную карьеру, хотя выступал нечасто, примерно раз в два года".

"Почему начал заниматься этим видом спорта? Норматив по подтягиванию не мог сдать. В детстве был достаточно упитанным ребенком, но смотрел на Ван Дамма и [Арнольда] Шварценеггера, хотелось красивое тело. Вот с тех пор стремлюсь, стараюсь. И вот мечта сбылась", - продолжил собеседник ТАСС.

Калугин выиграл чемпионат мира по классическому бодибилдингу среди полупрофессионалов в категории Masters. Соревнования проходят в Эль-Хубаре.

"Сейчас я испытываю невероятные ощущения. Я давно об этом мечтал, дважды был абсолютным чемпионом России, на мировом первенстве 2019 года в ОАЭ был четвертым. Но я всегда думал, что когда-нибудь придет и мой час, и я выиграю. И только сейчас мне удалось это сделать в категории "Мастерс" и осуществить свою мечту", - отметил Калугин.

"Посвящаю победу родителям, супруге и дочке. Я из Екатеринбурга, работаю в строительной компании, моя должность - главный инженер, взял отпуск, чтобы приехать на этот чемпионат мира", - заключил собеседник ТАСС.