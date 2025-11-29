Бодибилдер с Урала испытал чувство гордости за Россию, став чемпионом мира

Владимир Калугин выиграл чемпионат мира по классическому бодибилдингу среди полупрофессионалов в категории Masters

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира 2025 года по бодибилдингу екатеринбуржец Владимир Калугин очень рад тому, что благодаря его успеху на главном старте сезона прозвучал гимн России. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Калугин выиграл чемпионат мира по классическому бодибилдингу среди полупрофессионалов в категории Masters. Соревнования проходят в Эль-Хубаре.

"Когда в честь меня играл гимн России, мне было очень приятно, - признался Калугин. - Я горд тем, что прославляю свою страну. Что здесь, на чужбине, прозвучал гимн России, и объявили, из какой страны приехал победитель. Гордость берет".

"Никаких проблем в общении с зарубежными спортсменами не было, все абсолютно нормально и спокойно. Никакой ущемленности быть не могло, негатива не испытывали. Все было классно и здорово", - добавил собеседник ТАСС.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу завершится 30 ноября.