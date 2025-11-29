Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

Вторым стал Ландо Норрис, третьим - Макс Ферстаппен

ДОХА, 29 ноября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара. Соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место по итогам квалификации занял партнер Пиастри по "Макларену" британец Ландо Норрис. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".

Гонка пройдет 30 ноября и стартует в 19:00 мск.