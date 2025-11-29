Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре матча

Главный тренер "Балтики" был удален в матче против "Спартака" за оскорбительный жест в сторону резервного судьи

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре игры после удаления в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

В субботу "Балтика" дома со счетом 1:0 обыграла "Спартак", Талалаев был удален на 33-й минуте. Согласно протоколу матча, опубликованному на сайте РПЛ, главный тренер калининградцев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

Согласно регламенту, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.