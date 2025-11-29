Восхождение на Манаслу признали лучшим в российском альпинизме в 2025 году

В восхождении под руководством Андрея Васильева участвовали Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Команда, которая впервые прошла по новому маршруту на одну из высочайших гор мира, Манаслу в Непале, получила самую престижную награду российского альпинизма - "Золотой ледоруб России". Церемония награждения состоялась в субботу.

В октябре группа российских альпинистов совершила восхождение на Манаслу (8 163 м) в Гималаях, проложив новый маршрут, что значимо для всего мирового альпинизма. Командой руководил Андрей Васильев, также в восхождении участвовали Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов. По данным Федерации альпинизма России, Белянкина стала первой в истории россиянкой, участвовавшей в первопроходе на восьмитысячник, и второй женщиной в мире - до нее в этом же году это сделала испанка Мария Карделл.

"Вручение "Золотого ледоруба" - это событие в российском альпинизме, потому что этим вручением мы определяем тенденции развития: как российский альпинизм будет выглядеть завтра, послезавтра, через много лет", - сказал альпинист Сергей Ковалев, оглашавший решение жюри.

Он отметил, что решение было сложным, так как все четыре представленных в шорт-листе восхождения можно назвать лучшими в своем классе. Другие номинанты - команда воспитанников красноярского тренера Валерия Балезина Егор Матвеенко, Евгений Корулин, Артем Пивоварчик и Тихон фон Штакельберг, которые проложили новый маршрут по отвесной стене на вершину Сварог в Киргизии. По данным, озвученным в ходе церемонии, до этого на гору было только два маршрута высочайшей категории сложности, такая же присвоена и новому.

Кроме того, на премию претендовали российский альпинист Денис Урубко и испанский гид Мария Карделл, совершившие в двойке, что считается особенно сложным, первопроход на Нанга-Парбат - гору высотой 8 125 м, девятую в мире по высоте и одну из самых опасных. Также среди претендентов была женская команда - Ольга Падучева, Оксана Кочубей, Надежда Пильщикова и Надежда Мужикина совершили экспедицию в Индийские Гималаи и прошли новую линию на пик Iris (5 200 м).

Восхождения оценивались по критериям стиля, сложности, новизны, автономности проекта, медийности, а также уважения к будущим восходителям, окружающей среде. Выступая в ходе церемонии, представитель Федерации альпинизма России Алексей Овчинников подчеркнул, что прежние поколения отечественных альпинистов совершили множество первопроходов на высочайшие вершины мира, однако потом был долгий период, когда россияне не прокладывали новых маршрутов. Однако в этом году таковых было сразу два, и оба совершены без использования кислородных баллонов, что является большой редкостью для восхождений на восьмитысячники даже по известным маршрутам.