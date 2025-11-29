Российские бодибилдеры завоевали девять медалей во второй день ЧМ

Чемпионами мира стали Мохамед эль Эмам (дважды), Владимир Калугин и Александр Яшанькин

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 29 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены во второй день чемпионата мира по бодибилдингу завоевали девять медалей, из которых четыре - золотые. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Две золотые награды выиграл выступавший в турнире среди полупрофессионалов (semi-pro) Мохамед эль Эмам, который стал лучшим среди спортсменов от 40 до 44 лет весом свыше 90 кг и в абсолютном первенстве среди ветеранов. Обладателями золотых медалей также стали Владимир Калугин (semi-pro, категория masters, классический бодибилдинг) и Александр Яшанькин (semi-pro, категория masters, старше 65 лет).

Серебряными призерами стали выступавшие в любительском мировом первенстве Евгений Константинов и Дмитрий Сивков, а также Владислав Попов, Евгений Авдеев и Юрий Поляков (все - semi-pro).

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу в Эль-Хубаре завершится 30 ноября.