Лыжник Бакуров показал последствия травмы после падения

Спортсмен получил сильный ушиб мягких тканей после того, как на этапе Кубка России его толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов

Александр Бакуров © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Получивший травму лыжник Александр Бакуров рассказал о своем состоянии после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

"Не гнется, походу завтра не выйду", - сказал Бакуров на видео, опубликованном в Telegram-канале корреспондента "Матч ТВ" Михаила Гореванова.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Большунов же был дисквалифицирован на одну гонку.

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 ноября. Второй этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.