Футболисты "Фламенго" в четвертый раз выиграли Кубок Либертадорес

В финале команда со счетом 1:0 переиграла "Палмейрас"

Футболисты "Фламенго" © Buda Mendes/ Getty Images

ТАСС, 30 ноября. Футболисты бразильского "Фламенго" со счетом 1:0 победили бразильский "Палмейрас" в финальном матче Кубка Либертадорес - главного клубного турнира Южной Америки. Встреча прошла на стадионе "Монументаль" в Лиме (Перу).

В составе победителей гол забил Данило (67-я минута).

За "Палмейрас" выступают бразильские защитники Бруно Фукс и Келлвен, ранее игравшие за московский ЦСКА, а также бразильский защитник Мурило, который был игроком московского "Локомотива". В составе "Фламенго" выступают бывшие игроки московского "Динамо" колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, уругвайский защитник Гильермо Варела, а также бразильский защитник Айртон, выступавший за московский "Спартак".

"Фламенго" в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес, ранее команда выигрывала трофей в 1981, 2019 и 2022 годах. На счету "Палмейраса" три победы в турнире (1999, 2020, 2021). Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. В прошлом году победителем турнира стал бразильский "Ботафого", переигравший в финале "Атлетико Минейро" из Бразилии.