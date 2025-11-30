Хоккеист "Виннипега" Наместников прервал серию без очков из 11 матчей

Нападающий отметился результативной передачей в матче против "Нэшвилла"

Редакция сайта ТАСС

Юстус Аннунен и Владислав Наместников © AP Photo/ George Walker IV

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников прервал безрезультативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая насчитывала 11 матчей.

Наместников отметился результативной передачей в гостевой игре регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (5:2). Россиянин ассистировал канадскому нападающему Коулу Перфетти в эпизоде с победным голом.

Для Наместникова это первый результативный балл с 1 ноября, когда он забросил шайбу в домашней встрече с "Питтсбургом" (5:2). Всего на счету игрока 8 очков (2 гола + 6 передач) в 24 играх регулярного чемпионата.

"Виннипег" и "Нэшвилл" выступают в Центральном дивизионе. Канадский клуб, прервавший серию из четырех поражений, занимает 5-е место в турнирной таблице с 26 очками после 24 игр, американский - последнюю, 8-ю позицию, набрав 20 очков по итогам 25 встреч. В следующем матче "Виннипег" в ночь на 2 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Баффало", "Нэшвилл" днем позднее примет "Калгари".