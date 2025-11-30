"Миннесота" уступила "Баффало". Капризов отличился в пятой игре подряд

Российский форвард занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Капризов © AP Photo/ Bailey Hillesheim

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов продлил голевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до пяти матчей, поразив ворота "Баффало".

Домашняя встреча для "Миннесоты" завершилась поражением со счетом 2:3 после серии буллитов. В составе победителей голы забили Бек Маленстин (13) и Джош Доун (47). У проигравших отличились Капризов (10) и Мэтт Болди (15). Победный буллит на счету Ноа Эстлунда.

Капризов забросил 17-ю шайбу в нынешнем сезоне. Он занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, уступая только канадским форвардам Натану Маккиннону и Моргану Гики, которые выступают за "Колорадо" и "Бостон" соответственно. На их счету по 20 голов. Также в активе Капризова 14 результативных передач в 26 матчах, он является лучшим бомбардиром "Миннесоты" в текущем сезоне. Капризов отличился в пятом матче подряд.

"Миннесота", прервавшая серию из семи побед, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 33 очка в 26 матчах. "Баффало" располагается на последней, 8-й позиции Атлантического дивизиона с 24 очками после 25 игр. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 3 декабря по московскому времени, сыграет в гостях против "Эдмонтона", "Баффало" днем ранее примет "Виннипег".