Голевая передача Месси помогла "Интер Майами" выйти в финал плей-офф MLS

Встреча против "Нью-Йорк Сити" завершилась со счетом 5:1

Лионель Месси © Rich Storry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. "Интер Майами" одержал победу со счетом 5:1 над "Нью-Йорк Сити" в домашнем матче полуфинальной стадии плей-офф Главной футбольной лиги (MLS).

У победителей голы забили Тадео Алленде (14, 23, 89-я минуты), Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). В составе проигравших отличился Джастин Хак (37).

Благодаря хет-трику Алленде возглавил список лучших бомбардиров турнира с 8 голами. Второе место по этому показателю занимает его партнер по команде Лионель Месси (6), который в прошедшей встрече записал на свой счет голевую передачу. Аргентинский нападающий упрочил лидерство в списке лучших ассистентов нынешнего розыгрыша плей-офф. Теперь на его счету 7 результативных пасов.

В финале "Интер Майами" сыграет против "Ванкувера", который в полуфинале победил "Сан-Диего" (3:1). Финальный матч состоится 6 декабря на домашнем стадионе "Интер Майами".