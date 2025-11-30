Глава Международной федерации бодибилдинга назвал Россию прекрасным местом

Испанец Рафаэль Сантоха отметил, что в стране живут "прекрасные люди, которые занимаются разными видами спорта"

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 30 ноября. /ТАСС/. В России живут прекрасные люди, которые любят спорт. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации бодибилдинга (IFBB) испанец Рафаэль Сантоха.

"Россия - отличная страна, самая большая в мире, - сказал Сантоха. - Это страна разных возможностей, она отличается красотой и богатой историей. Там прекрасные люди, которые занимаются разными видами спорта".

"Впервые я посетил Россию, во времена Советского Союза в середине 80-х, и с того момента я наблюдал за страной, за людьми. Я считаю, что это прекрасное место", - добавил глава IFBB.