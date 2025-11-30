Первый бодибилдер, взявший на ЧМ-2025 два золота, переехал в РФ из Египта

Мохамед эль Эмам живет в России 17 лет

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 30 ноября. /ТАСС/. Россиянин Мохамед эль Эмам, который стал первым спортсменом, сумевшим завоевать на чемпионате мира 2025 года по бодибилдингу два золота, 17 лет назад переехал в РФ из Египта. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Я очень долго ждал того момента, когда стану чемпионом мира, - признался эль Эмам. - Это самое большое достижение в моей карьере, ведь титул чемпиона мира - это мечта любого спортсмена, и я не исключение".

Эль Эмам за один день соревнований сумел выиграть сначала титул чемпиона мира среди полупрофессионалов в возрастной категории от 40 до 44 лет в весе свыше 90 кг, а затем стать абсолютным победителем турнира среди ветеранов.

"Я живу в России уже 17 лет, я уже россиянин. Россия меня поддерживает, помогает, уважает, ценит мой труд. И когда играл гимн России, я крикнул "ура!" в конце", - добавил двукратный чемпион мира.

"Я профессиональный тренер, работаю с другими спортсменами. Подарю медаль своему сыну, которому 11 лет. Теперь буду готовиться к чемпионату мира, который пройдет в следующем году", - заключил эль Эмам.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу проходит в Эль-Хубаре с 28 по 30 ноября.