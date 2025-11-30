Российские саночники пропустят стартовый этап Кубка мира

Соревнования в Винтерберге не будут квалификационными на Олимпийские игры

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на стартовом этапе Кубка мира по санному спорту в германском Винтерберге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря. По решению Международной федерации санного спорта (FIL), они не будут квалификационными на Олимпийские игры 2026 года.

"Принято решение пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет в Винтерберге на следующей неделе. Он не носит статус квалификационного на Олимпиаду-2026. Спортсмены и тренеры поедут на трассу в Сочи, где будет проведен тщательный анализ участия в тренировочной неделе, будут внесены необходимые технические доводки и продолжена подготовка к квалификационным этапам Кубка мира", - говорится в сообщении.

Для участия в Олимпиаде-2026 спортсменам, выступающим в одиночных санях, на этапах Кубка мира до середины января нужно успеть набрать не менее 26 очков. В такое количество очков оценивается занятое 15-е место по итогам этапа Кубка мира. Отбор на Олимпиаду возобновится на втором этапе в американском Парк-Сити (11-13 декабря) и продолжится в Лейк-Плэсиде (18-20 декабря). Затем саночники вернутся в Европу, чтобы соревноваться в латвийской Сигулде (2-4 января), Винтерберге (9-11 января) и германском Оберхофе (16-18 января).

С 24 по 30 ноября на трассе в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо проходит международная тренировочная неделя, в которой принимают участие шесть российских саночников, получивших нейтральный статус: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Тестовые соревнования, которые пройдут 29 и 30 ноября, будут первым этапом квалификации на Олимпиаду-2026.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.