Президиум ФЛГР 2 декабря рассмотрит поведение Большунова на Кубке России

Трехкратный олимпийский чемпион толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) проведет заседание 2 декабря, на котором будет рассмотрено неспортивное поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после гонки на этапе Кубка России. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Президиум рассмотрит инцидент 2 декабря", - сказала Вяльбе.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.

Позднее Вяльбе сообщила ТАСС, что Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Спортсмен пропустит заключительную гонку на этапе Кубка России в Кировске и допустил, что может не успеть восстановиться к следующему этапу турнира, который пройдет с 4 по 7 декабря в Тюмени.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".