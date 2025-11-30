Бевеев сравнил две победы "Балтики" над "Спартаком"

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Вторая победа над московским "Спартаком" была сложнее для калининградской "Балтики". Такое мнение ТАСС высказал защитник калининградской команды Мингиян Бевеев.

В субботу "Балтика" дома обыграла "Спартак" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и главный тренер Андрей Талалаев. В первом круге "Балтика" в большинстве разгромила "Спартак" на выезде со счетом 3:0.

"Хорошая победа, показали характер все. Я не видел удаление Андрея Викторовича, все что не складывается, к лучшему, - сказал Бевеев. - Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать".

"Из двух побед над "Спартаком" сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы", - добавил он.