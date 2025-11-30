Лыжника Бакурова отстранили от тренировок на две недели по состоянию здоровья

Спортсмен получил травму после толчка со стороны олимпийского чемпиона Александра Большунова на Кубке России

Александр Бакуров © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Врачи отстранили лыжника Александра Бакурова от тренировок на две недели из-за травмы, полученной в результате инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Сейчас у него отстранение от тренировок и соревнований на две недели, - сказала Вяльбе. - Я надеюсь, что придется пропустить меньше, но пока так".

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.

Позднее Вяльбе сообщила ТАСС, что Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Спортсмен пропустит заключительную гонку на этапе Кубка России в Кировске и допустил, что может не успеть восстановиться к следующему этапу турнира, который пройдет с 4 по 7 декабря в Тюмени. Если лыжнику придется пропустить две недели, то он не сможет принять участие в третьем этапе Кубка России. Соревнования должны пройти с 11 по 14 декабря в городе Чусовой в Пермском крае.