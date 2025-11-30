Шипачева отправили в больницу после травмы в матче КХЛ с "Адмиралом"

Нападающий минского "Динамо" покинул лед после столкновения у борта с соперником в первом периоде

Редакция сайта ТАСС

Вадим Шипачев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Рекордсмена по количеству очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), форварда минского "Динамо" Вадима Шипачева отправили в больницу во время матча с "Адмиралом". Об этом журналистам сообщил главный тренер минской команды Дмитрий Квартальнов.

Нападающий покинул лед после столкновения у борта с соперником в первом периоде. "Динамо" обыграло в гостях "Адмирал" со счетом 4:1.

"Его отправили в госпиталь, на обследование, пока нет информации никакой", - сказал Квартальнов.

"Я думаю, что нет", - ответил Квартальнов на вопрос, сыграет ли Шипачев в следующем матче.

Шипачеву осталось шесть очков, чтобы достичь рубежа в 1 000 очков, набранных в КХЛ. Нападающий уже является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге. Это достижение он установил в октябре 2024 года в матче с "Северсталью", обойдя Сергея Мозякина, который набрал 928 очков.

В следующей встрече минская команда сыграет в гостях против хабаровского "Амура" 2 декабря.