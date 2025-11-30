Российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР в товарищеском матче

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 30 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой КНДР в товарищеском матче. Встреча прошла в Пхеньяне.

У россиянок гол забила Владислава Буткевич (34-я минута). В составе команды КНДР отличилась Хак Ли (90).

Соперники провели второй товарищеский матч между собой в рамках нынешнего сбора, 27 ноября россиянки уступили со счетом 2:5. В прошлом году сборная России провела две игры с командой КНДР. Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.