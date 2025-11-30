Иран подал протест из-за невыдачи США виз футбольной делегации на жеребьевку ЧМ

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади обвинил Вашингтон в злоупотреблении правами страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Ирана по футболу © Mohamed Farag/ Getty Images

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана подало протест в связи с отказом США в выдаче виз членам делегации иранской футбольной федерации для участия в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил замглавы МИД Казем Гарибабади.

"Мы подали протест в связи с отказом в выдаче виз. Футбольная федерация ранее приняла правильное решение о бойкоте жеребьевки", - приводит его слова агентство Tasnim.

Гарибабади также назвал действия Вашингтона незаконными и обвинил США в злоупотреблении правами страны-хозяйки спортивного мероприятия.

Ранее представитель Федерации футбола Ирана Амир Мехди Алави заявил, что делегация отказалась от участия в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года из-за визовых ограничений США, затронувших спортсменов из исламской республики.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.