Российские саночники заработали первые очки для отбора на Олимпиаду

В Италии прошли тестовые старты, в которых приняли участие шесть россиян

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские саночники завершили выступления на тестовых стартах, которые проходили на трассе в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, и заработали первые квалификационные очки для отбора на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Международная тренировочная неделя проходит на трассе Игр-2026 с 24 по 30 ноября, в заключительные два дня проходили тестовые старты, на которых саночники имели возможность заработать очки. По решению Международной федерации санного спорта россияне могли участвовать в тренировочной неделе только в одиночных санях.

В мужских звездах лучший результат среди россиян показал Павел Репилов, расположившийся на 25-м месте. Матвей Пересторонин занял итоговое 29-е место, Александр Горбацевич - 30-е. У женщин лучше всех выступила Дарья Олесик, завершившая выступление на 19-й позиции. София Мазур была 25-й, Ксения Шамова - 30-й. Олесик набрала 22 очка, Репилов и Мазур - по 16, Пересторонин - 12, Горбацевич и Шамова - по 11.

Первый этап Кубка мира сезона-2025/26, который пройдет с 5 по 7 декабря в германском Винтерберге, по решению Международной федерации санного спорта не будет квалификационным. Отбор возобновится на втором этапе в американском Парк-Сити (11-13 декабря) и продолжится в Лейк-Плэсиде (18-20 декабря). Затем саночники вернутся в Европу, чтобы соревноваться в латвийской Сигулде (2-4 января), Винтерберге (9-11 января) и германском Оберхофе (16-18 января).

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.