Потапова считает, что формат турнира в Петербурге может стать популярным

Каждый матч состоит из трех сетов по 20 минут

Анастасия Потапова © Photo by Fred Lee/ Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" проходит с интересным форматом матчей, за которым, возможно, будущее. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Анастасия Потапова.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" проходит в Петербурге. Каждый матч состоит из трех сетов по 20 минут.

"Мне этот формат интересен. Зрителям, возможно, еще более интересен. Обычный матч может длиться 40 минут, а может 3 часа. Тут же все четко и регламентировано. Возможно, именно за этим форматом будущее тенниса", - сказала Потапова.