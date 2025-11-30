Футболист "Балтики" Бевеев считает текущий сезон лучшим в своей карьере

В октябре игрок дебютировал за сборную России

Мингиян Бевеев © Михаил Синицын/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Текущий сезон является лучшим в карьере защитника калининградского футбольного клуба "Балтика" Мингияна Бевеева. Об этом Бевеев рассказал ТАСС.

В октябре Бевеев дебютировал за сборную России, всего на данный момент он провел за национальную команду 4 матча. В 20 играх нынешнего сезона в составе "Балтики" защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативный пас.

"Мне сегодня исполнилось 30 лет. Сказал бы молодым ребятам, что нужно терпеть, работать, не опускать руки, в сборную в 30 лет [реально] попасть, с клубом идти не в подвале таблицы, а бороться за что-то, - сказал Бевеев. - Для меня этот сезон складывается пока как самый лучший в карьере".

Бевеев выступает за "Балтику" с июля 2025 года. Ранее он играл в том числе за екатеринбургский "Урал", красноярский "Енисей", "Камаз" из Набережных Челнов.