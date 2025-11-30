Умер рекордсмен "Вест Хэма" по количеству матчей Билли Бондс

Ему было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

Билли Бондс © Stephen Pond/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Билли Бондс, являющийся рекордсменом футбольного клуба "Вест Хэм" по количеству матчей (799), умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба "Вест Хэма".

"С разбитым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого Папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, бескорыстным и любящим человеком. Папа всем сердцем любил "Вест Хэм Юнайтед" и его замечательных болельщиков и дорожил каждым мгновением, проведенным в клубе. Он всегда будет в наших сердцах, и нам его будет вечно не хватать. Нас утешает мысль о том, что его наследие будет жить вечно", - сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Бондс выступал за "Вест Хэм" с 1967 по 1988 год. За этот период клуб дважды завоевал Кубок Англии (1975, 1980) и выходил в финал Кубка обладателей кубков (1976). Футболист четыре раза получал награду "Молот года" (лучший игрок "Вест Хэма" в сезоне) и был награжден орденом Британской империи за заслуги перед футболом. В качестве тренера Бондс дважды выводил "Вест Хэм" в высший дивизион чемпионата Англии.