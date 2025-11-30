"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 5:0 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (21-я минута), Эдуард Сперцян (40, 53 с пенальти), Джон Кордоба (61) и Витор Тормена (90). Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара", забив 69-й гол за клуб.

"Краснодар" продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей (пять побед, три ничьих). Команда не проигрывает в чемпионате страны с 21 сентября, тогда подопечные Мурада Мусаева уступили дома петербургскому "Зениту" (0:2).

"Краснодар" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков в 17 играх. "Крылья Советов" с 17 очками располагаются на 11-й строчке. В следующем туре "Краснодар" 7 декабря примет ЦСКА, "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с калининградской "Балтикой".