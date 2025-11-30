Буткевич рассказала, что навсегда запомнит игры с командой КНДР

Российские футболистки провели два товарищеских матча в Пхеньяне против сборной КНДР

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гостевые товарищеские матчи с командой КНДР навсегда останутся в памяти российских футболисток. Об этом ТАСС рассказала футболистка сборной России Владислава Буткевич.

В воскресенье сборная России сыграла вничью с командой КНДР со счетом 1:1, у россиянок забитым мячом отметилась Буткевич. 27 ноября россиянки уступили со счетом 2:5. Обе встречи прошли в Пхеньяне.

"Ничья - это неплохой результат, но мы хотели выиграть. Выходили на этот матч с желанием исправить результат первой игры. Исправить получилось. Мы пропустили меньше. Но не хотели пропускать вообще, а этого не удалось, - сказала Буткевич. - Самоотдача при этом была стопроцентной. Нам противостоял сильный, очень хороший соперник. Мы справились неплохо, но было бы лучше, если бы выиграли".

"Мой гол - не знаю, как так получилось. Подключилась в атаку, Кристина Комиссарова подала. Сначала подумала, что мяч мимо пролетел. Поворачиваюсь, вижу мяч. Ставлю корпус, бью - и уже гол. Это доли секунды. Просто счастлива, эмоции меня переполнили. Первый гол за национальную сборную. Очень приятно, в какой-то степени неожиданно", - отметила собеседница агентства.

"Уезжаем из КНДР с приятными воспоминаниями. Не каждый день и, возможно, даже не несколько раз в жизни есть возможность побывать в этой стране, сыграть с таким сильным соперником. Такие воспоминания будут чем-то особенным до конца карьеры. Хочется отдельно поблагодарить людей, которые нас здесь поддерживали. Их было много, их было слышно. Это было очень неожиданно - даже больше, чем мой забитый гол. Спасибо мальчишкам-хоккеистам, которые приехали играть свои матчи против КНДР (юношеская сборная Приморского края провела три товарищеских матча со сверстниками из КНДР - прим. ТАСС), и тем людям, кто пришел. Это дико круто, когда на стадионе так много корейцев, местных жителей, и при этом наших болельщиков было слышно. Во многом этот хороший результат благодаря им", - добавила она.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.