"Ахмат" впервые с сентября одержал победу в РПЛ, обыграв московское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 2:1

Игроки "Ахмата" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 победил московское "Динамо" в домашнем матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе победителей забили Георгий Мелкадзе (48-я минута) и Усман Ндонг (84, с пенальти). У "Динамо" отличился Муми Нгамалё (27).

"Ахмат" одержал победу в РПЛ впервые с 27 сентября, тогда грозненцы на своем поле оказались сильнее тольяттинского "Акрона" (3:0). С тех пор команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. "Динамо" потерпело третье поражение в четырех последних официальных матчах, единственную победу за этот период москвичи одержали над махачкалинским "Динамо" в чемпионате 23 ноября (3:0).

"Ахмат" располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. У "Динамо" 20 очков и 9-я строчка. В следующем туре "Ахмат" 5 декабря примет "Оренбург", динамовцы на следующий день в гостях сыграют с московским "Спартаком".