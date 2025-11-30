"Ак Барс" победил "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Ак Барса" Илья Карпухин и вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 7 807 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кателевский (12-я минута), Артур Бровкин (29), Илья Сафонов (53) и Никита Дыняк (60). У проигравших отличился Трой Джозефс (60).

"Ак Барс" одержал четвертую победу в пяти последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от московского "Спартака" (0:1). "Шанхай Дрэгонс" продлил безвыигрышную серию до четырех встреч.

"Ак Барс" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 44 очка в 33 матчах. "Шанхай Дрэгонс" с 33 очками после 31 игры занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Ак Барс" 3 декабря дома сыграет с челябинским "Трактором", "Шанхай Дрэгонс" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".