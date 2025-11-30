Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара "Формулы-1"

Второе место занял Оскар Пиастри, третье - Карлос Сайнс

Болид Макса Ферстаппена © Clive Mason/ Getty Images

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара. Соревнования прошли в Лусаиле.

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", третьим стал испанец Карлос Сайнс - младший, представляющий "Уильямс".

Лидер зачета пилотов британец Ландо Норрис ("Макларен") занял четвертое место. Перед заключительным этапом Норрис имеет в активе 408 очков, далее идут Ферстаппен (396) и Пиастри (392). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Макларен" (800), в тройку также входят "Мерседес" (459) и "Ред Булл" (426).

Финальный, 24-й этап чемпионата мира пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря. По его итогам определится победитель чемпионата.