"Зенит" вернулся на третье место в РПЛ, победив "Рубин"

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в составе хозяев на 69-й минуте забил Нино.

"Зенит" не проигрывает в РПЛ с 9 августа, тогда команда в гостях уступила грозненскому "Ахмату" (0:1). С тех пор сине-бело-голубые одержали в чемпионате девять побед и четырежды сыграли вничью.

Петербуржцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Столько же у идущего вторым московского ЦСКА, лидер таблицы "Краснодар" имеет в активе 37 очков. "Рубин" с 23 очками идет седьмым.

В следующем туре "Зенит" 6 декабря примет тольяттинский "Акрон", "Рубин" в тот же день в гостях сыграет с "Ростовом".