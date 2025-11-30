Футболисты "Челси" и "Арсенала" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ian Walton

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Челси" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с "Арсеналом" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе "Челси" гол забил Трево Чалоба (48-я минута). У "Арсенала" отличился Микель Мерино (59). На 38-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Челси" Мойзес Кайседо.

"Арсенал" не проигрывает "Челси" в чемпионате Англии с 22 августа 2021 года, тогда команда уступила дома со счетом 0:2. После этого "Челси" потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью.

"Арсенал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками. "Челси" расположился на третьей строчке, команда набрала 24 очка. В следующем туре "Арсенал" примет "Брентфорд" 3 декабря, "Челси" в тот же день на выезде сыграет с "Лидсом".

В других матчах игрового дня "Манчестер Юнайтед" на выезде переиграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1, "Астон Вилла" одержала домашнюю победу над "Вулверхэмптоном" (1:0), "Ливерпуль" в гостях победил "Вест Хэм" (2:0), "Ноттингем Форест" дома уступил "Брайтону" (0:2).