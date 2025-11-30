ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Вратарь "Айлендерс" Сорокин пропустил гол от "Вашингтона" после грубой ошибки

Голкипер выбрасывал шайбу из зоны за воротами, но ее перехватил Том Уилсон, оформивший дубль
20:01

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин

© Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин пропустил вторую шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном" после собственной ошибки у своих ворот.

Во втором периоде форвард "Вашингтона" Том Уилсон перехватил шайбу, которую Сорокин выбрасывал из зоны за воротами, и оформил дубль.

После двух периодов "Вашингтон" ведет со счетом 2:0. В эпизоде с первой заброшенной шайбой капитан гостей Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 739-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 

