Вратарь "Айлендерс" Сорокин пропустил гол от "Вашингтона" после грубой ошибки

Голкипер выбрасывал шайбу из зоны за воротами, но ее перехватил Том Уилсон, оформивший дубль

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин пропустил вторую шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном" после собственной ошибки у своих ворот.

Во втором периоде форвард "Вашингтона" Том Уилсон перехватил шайбу, которую Сорокин выбрасывал из зоны за воротами, и оформил дубль.

После двух периодов "Вашингтон" ведет со счетом 2:0. В эпизоде с первой заброшенной шайбой капитан гостей Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 739-й в регулярных чемпионатах НХЛ.