Вратарь "Айлендерс" Сорокин пропустил гол от "Вашингтона" после грубой ошибки
Редакция сайта ТАСС
20:01
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин пропустил вторую шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном" после собственной ошибки у своих ворот.
Во втором периоде форвард "Вашингтона" Том Уилсон перехватил шайбу, которую Сорокин выбрасывал из зоны за воротами, и оформил дубль.
После двух периодов "Вашингтон" ведет со счетом 2:0. В эпизоде с первой заброшенной шайбой капитан гостей Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 739-й в регулярных чемпионатах НХЛ.