ISU должен подтвердить лицензии российских шорт-трекистов 12-14 декабря

На Олимпийских играх 2026 года у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина

Редакция сайта ТАСС

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России ожидает подтверждения олимпийских лицензий российских шорт-трекистов Международным союзом конькобежцев (ISU) 12-14 декабря. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Ждем официального подтверждения от ISU 12-14 декабря", - сказал Гуляев.

По итогам квалификации, которая проходила в рамках Мирового тура и завершилась 30 ноября, россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин. Квоты не являются именными, на Олимпийских играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.